Král Virusvět odejde sám, až dostaneme rozum...

Hledá se. Všichni se po něm ptají. Odkud se vzal, nikdo ho přece nezval? Všichni se pídí, odkud se vzal ten obávaný král Virusvět? Někteří tvrdí, že je to chemická či biologická zbraň. Pozvali ho sami tajemní netopýři...Ilumináti.

Někteří v něm spatřují nezodpovědného pracovníka chemické továrny, který nechtíc vyhodil kontaminovaný materiál v kbelíku do odpadků. Chvíli se šířila panika, že ho pozvali psi a kočky. A tak je v Číně mnozí jejich milovaní páníčci pro jistotu houfně vyházeli z oken. Zle by se vedlo živočišnému druhu, kdyby byl za Virusvěta odpovědný.

Zkrátka, člověk si vždy potřebuje najít nějaké vysvětlení. Jako malí jsme se také báli strašidla, dokud jsme si na něj nesáhli.

A teď je tady. Král Virusvět, žluté pleti se šikmýma očima.Prostě odtamtud přitáhl, aby nás okupoval. A zlikvidoval.

Za vším vězí vyšší moc. Moudrá matka příroda.

Kam se ten náš svět posunul za dobu, co jsme my, dnešní zralí lidé, byli dětmi?

Přestali jsme si vážit sami sebe, ale i ostatních bližních. Učitel je pranýřován a posuzován jako škodná. Nesmí našemu potomkovi sáhnout do tašky, pokud malý nezbeda nemůže najít jakousi pomůcku. O takový úkon musí učitel požádat jeho spolužáka.Jak ponižující.

Teď nám Virusvět vrhl naše citově zanedbané děti ze škol domů. Že bychom si pozvolna začali uvědomovat, jak jsou učitelé námi nevděčníky zbytečně podhodnocováni? Zkuste přimět svého svobodou zvlčilého potomka k výuce v domácím prostředí! Je to velmi složité. Musíte chodit do práce, doma na vás čeká další směna. A to oni kantoři dělají za mizivý plat denně.

Najednou se doma pomalu začínají rodiny spolu bavit. Nejen o Virusvětovi, který je děsí. Ze spodních zásuvek vyndávají stolní hry. Hrají tichou poštu, Člóbrdo... drží černou hodinku, vyvolávají duchy... Jsou si zase o kus blíž.

Nejsou roušky. Kdo je vzal? Kdy budou? Proč stále nejsou? Klademe si otázky. A najednou se zvedla vlna solidarity. Oprášily se staré šicí stroje. Už jsme na nich málem zapomněli šít. Přestali jsme háčkovat, plést. Vše se dá přece koupit za zlomek ceny a bez práce. K Čechům se přidali pracovití a pokorní Vietnamci. Právě ti, kterým mnohdy tykáme, chápeme je jako méněcenné. Sedli si za stroje a po denním pobytu ve svých obchodech, dlouho do noci, stejně jako my, sedí a do úmoru šijí. Zdarma, bez ohledu na odměnu a vděk.

Jiní si raději svou roušku ukradnou v nemocnici. Nebo na nich bohatnou nechutní překupníci.Jak jednoduché. A ubohé.

Hong Dao (autorka)

Češi spolu dokážou držet hlavně, když se slaví mistrovské sportovní tituly. A pak ta euforie pozvolna vyprchá. Jinak se hádají, který politik je větší blb. Jaký prezident by byl horší, či lepší.

Všechny a vše kolem sebe kritizují. Jen těch chytráků, co se najde pod každým článkem či prezentace čehokoli. Každý je odborník a všeuměl. Má svrchované právo každého a vše hodnotit. Mnohdy vulgárně a agresívně střílí své jedové šípy ze zákrytu anonymity.

Zmizela laskavost, pokora a porozumění. Převažuje honba za úspěchem, nadřazeností a za zisky.

Chceme, aby ta hrůza skončila a přestal nás v noci probouzet upocený strach? Moudrá příroda ví, co činí. Virusvěta vyslala ona, aby nás něco naučil. Abychom sklonili hlavy. Byli ukáznění a pokorní. Přestali soupeřit jeden z druhým a proti sobě. Na všech lidských i politických úrovních.

https://www.youtube.com/watch?v=qZm8JbKKXGo

Krásná pohádka se může stát skutečností. A zase zazní: „Pane bože, ti ho ale hnali!" Jak v království si s Virusvětem poradili a pořádně s ním zatočili. Pevně věřím, že tahle chvíle nastane. Až... až přestaneme být hloupí. Na slovo se sousedem skoupí. Ke své rodině přístupnější a vřelejší... A také k dětem laskavější a shovívavější.

Lidi potřebují lásku, pokoru, soucit a odpuštění. Zkuste někdy alespoň pomyslně obejmout toho, který vám ublížil. Je to těžké. Ale osvobozující. Budete sami překvapeni.